Скільки українців виїхали за кордон через війну: відповідь омбудсмена

Понад сім мільйонів громадян, що 20% від фактичного населення України, виїхали за кордон та майже 5 мільйонів українців стали переселенцями в межах своєї країни.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на доповідь уповноваженого Верховної ради з прав людини Дмитра Лубінця.
"На жаль, ми фіксуємо, що 4 мільйони 900 тисяч громадян України стали внутрішньо переміщеними особами всередині нашої держави. З них 30% - це пенсіонери та особи з інвалідністю", - повідомив Лубінець.
Поза тим, майже 8 мільйонів українців знайшли прихисток від війни за кордоном.
"7 мільйонів 900 тисяч осіб виїхали за межі країни. Це 20% від фактичного населення всієї нашої держави", - наголосив Лубінець.
Він додав, що наразі 13 мільйонів українців вимушені проживати на тимчасово захоплених територіях або в районі проведення бойових дій, а 46 тисяч громадян було примусово вивезено в Росію.
Нагадаємо, у рамках урядової програми "Єднання для України" через повномасштабне вторгнення Російської Федерації до Сполучених Штатів Америки в'їхали понад 82 000 українців та членів їхніх сімей.
Раніше ми писали, що Єврокомісія надасть Естонії 10 мільйонів євро для допомоги українським біженцям.
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