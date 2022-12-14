Сколько украинцев выехали за границу из-за войны: ответ омбудсмена

"К сожалению, мы фиксируем, что 4 миллиона 900 тысяч граждан Украины стали внутренне перемещенными лицами внутри нашего государства. Из них 30% - это пенсионеры и лица с инвалидностью", - сообщил Лубинец.

Кроме того, почти 8 миллионов украинцев нашли убежище от войны за границей.

"7 миллионов 900 тысяч человек выехали за пределы страны. Это 20% фактического населения всего нашего государства", - подчеркнул Лубинец.

Он добавил, что 13 миллионов украинцев вынуждены проживать на временно захваченных территориях или в районе проведения боевых действий, а 46 тысяч граждан были принудительно вывезены в Россию.