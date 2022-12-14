RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сколько украинцев выехали за границу из-за войны: ответ омбудсмена

Фото: уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Более семи миллионов граждан, что 20% фактического населения Украины, выехали за границу и почти 5 миллионов украинцев стали переселенцами в пределах своей страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на доклад уполномоченного Верховной рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

"К сожалению, мы фиксируем, что 4 миллиона 900 тысяч граждан Украины стали внутренне перемещенными лицами внутри нашего государства. Из них 30% - это пенсионеры и лица с инвалидностью", - сообщил Лубинец.

Кроме того, почти 8 миллионов украинцев нашли убежище от войны за границей.

"7 миллионов 900 тысяч человек выехали за пределы страны. Это 20% фактического населения всего нашего государства", - подчеркнул Лубинец.

Он добавил, что 13 миллионов украинцев вынуждены проживать на временно захваченных территориях или в районе проведения боевых действий, а 46 тысяч граждан были принудительно вывезены в Россию.

Напомним, в рамках правительственной программы "Единение для Украины" из-за полномасштабного вторжения Российской Федерации в Соединенные Штаты Америки въехали более 82 000 украинцев и членов их семей.

Ранее мы писали, что Еврокомиссия предоставит Эстонии 10 миллионов евро для помощи украинским беженцам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныВнутренне перемещенные лица