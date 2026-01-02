UA

Скільки українців проти територіальних поступок на користь РФ: дані опитування

Фото: більшість українців категорично проти жодних територіальних поступок Росії (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Понад половина українців (53%) категорично проти жодних територіальних поступок на користь Росії. При цьому 33% громадян готові до територіальних втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Під час проведення дослідження респондентам поставили запитання щодо компромісів для завершення війни в Україні.

Зокрема, вони відповідали, чи підтримують відмову України від деяких територій для якнайшвидшого досягнення миру і збереження незалежності, або цього не можна робити за жодних обставин, навіть якщо війна триватиме довше і будуть загрози збереженню незалежності.

Згідно з результатами опитування, 53% громадян категорично проти територіальних поступок на користь країни-агресорки. Водночас 33% в цілому готові до певних територіальних втрат, а 14% не могли визначитися із думкою.

Фото: результати опитування українців (kiis.com.ua)

Крім того, проти офіційного визнання окремих територій частиною РФ виступили 58% респондентів. Водночас 25% українців готові прийняти визнання окремих територій, ще 17% громадян не змогли визначитися зі своєю думкою.

Переважна більшість українців (66%) проти передачі РФ підконтрольних Україні територій. Лише 18% респондентів готові на такий крок.

Фото: результати опитування українців (kiis.com.ua)

Варіант із заморожуванням лінії фронту без офіційного визнання окупованих територій частиною Росії є прийнятним для 39% респондентів. Натомість його категорично відкидають 50% опитаних українців.

Нагадаємо, в Україні зростають сподівання на мир - третина українців переконана, що 2026 рік буде більш мирним. Ще третина вважає, що нічого не зміниться, а третя група - буде ще неспокійніше.

