Головна » Життя » Суспільство

Як українці оцінюють шанси на мир у 2026 році: що показало опитування

Україна, Четвер 01 січня 2026 16:08
Як українці оцінюють шанси на мир у 2026 році: що показало опитування Фото: третина українців сподівається на мир у новому році (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Все більше українців сподіваються, що у 2026 році війна закінчиться. Наразі надію на настання миру має третина громадян України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Для того, щоб з'ясувати очікування українців від 2026 року, соціологи опитали 1000 громадян. Питання стосувалися їхнього сподівання на мир у світі й бачення загальної ситуації наступного року.

‍Очікування щодо миру у світі

Сподівання на мир зростають - якщо зараз про це повідомила третина респондентів, то у листопаді 2023 року таких налічувалося лише 26%.

Сценарії щодо миру розділилися на три рівні групи. Третина українців переконана, що рік буде більш мирним, ще одна третина вважає, що нічого не зміниться, а третя група - буде ще неспокійніше.

Очікування щодо 2026 року

Більшість громадян України оптимістично дивляться на 2026 рік, проте позитивні настрої знижуються, а скепсис щодо змін збільшується.

Якщо у 2023 році 51% українців сподівалися на кращий наступний рік, то наразі таку думку висловили 39% респондентів.

‍Відсоток тих, хто переконаний, що все залишиться незмінним, становить 27%, хоча у 2024 році таких налічувалося 20%. Кожен четвертий опитаний, як і у 2024 році, вважає, що наступний рік буде гіршим.

Найбільш оптимістичними є мешканці сіл, а також люди віком понад 51 рік. Водночас найбільше песимізму серед чоловіків віком 18-35 років.

Нагадаємо, до повномасштабного вторгнення понад половина українців у побуті спілкувалася українською, близько третини - російською, а ще 15-17% - двома мовами. Наразі частка україномовних зросла до 60%, а громадян, які спілкуються виключно російською, залишилося менше ніж 10%.

