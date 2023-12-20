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Скільки українців поїдуть з Польщі додому на Різдво: опитування

Фото: Поїзд у Перемишлі, Польща (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Більшість громадян України у Польщі залишаться там на Різдво. Для багатьох дорога додому неможлива або ускладнена через війну.

Скільки українців поїдуть додому на святкові дні, РБК-Україна розповідає з посиланням на міграційну платформу EWL.

Майже половина українців (48%) планують святкувати Різдво із сім'єю та родичами, які також перебувають у Польщі. Такі дані дослідження Міграційної платформи EWL та Центру Східноєвропейських студій Варшавського університету. 

Вирушити додому на Різдво планують тільки 13% українців. 70% залишаться у Польщі на Різдво. Відзначати свята в обох країнах будуть 2% опитаних.

Більше половини українців (54%) відзначатимуть свята за григоріанським календарем 25 грудня. Лише 10% опитаних будуть дотримуватися юліанського календаря, за яким Різдво 7 січня. Чверть респондентів святкуватимуть двічі, за обома календарями.

Майже половина українців (48%) залишаться на Різдво у Польщі, бо їхні родини та родичі перебувають у цій країні. Також на рішення залишитися за кордоном під час свят впливає небезпека у зв'язку з війною в Україні (39%) та складна дорога додому (30%). Ще 35% українців працюватимуть під час різдвяних свят у Польщі.  

Інфографіка: Як українці у Польщі відзначатимуть Різдво (надана РБК-Україна)

Для 28% опитаних українців – це буде перше Різдво, яке вони святкуватимуть у Польщі. Більше третини (35%) вдруге перебуватимуть у Польщі під час різдвяних свят, 18% – втретє. 19% вже більше трьох разів перебували у цій країні у різдвяний період.  

Нагадаємо, ми писали, що потік українських біженців до Польщі зростає. Одна із причин – працевлаштування до свят.

Також ми розповідали, яку допомогу можуть отримати українці у Польщі наступного року. Виплати на дітей зростуть до понад 7 тисяч гривень на місяць.

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