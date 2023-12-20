RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сколько украинцев поедут из Польши домой на Рождество: опрос

Фото: Поезд в Перемышле, Польша (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Большинство граждан Украины в Польше останутся там на Рождество. Для многих дорога домой невозможна или усложнена из-за войны.

Сколько украинцев поедут на праздничные дни домой, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на миграционную платформу EWL.

Почти половина украинцев (48%) планируют праздновать Рождество с семьей и родственниками, которые также находятся в Польше. Такие данные исследования Миграционной платформы EWL и Центра Восточноевропейских студий Варшавского университета.

Отправиться домой на Рождество планируют только 13% украинцев. 70% останутся в Польше на Рождество. Отмечать праздники в обеих странах будут 2% опрошенных.

Более половины украинцев (54%) будут отмечать праздники по григорианскому календарю 25 декабря. Только 10% опрошенных будут соблюдать юлианский календарь, по которому Рождество 7 января. Четверть респондентов будут праздновать дважды по обоим календарям.

Почти половина украинцев (48%) останутся на Рождество в Польше, потому что их семьи и родственники находятся в этой стране. Также на решение остаться за границей во время праздников влияет опасность в связи с войной в Украине (39%) и дорога домой (30%). Еще 35% украинцев будут работать во время рождественских праздников в Польше.

Инфографика: Как украинцы в Польше будут отмечать Рождество (предоставлено РБК-Украина)

Для 28% опрошенных украинцев – это первое Рождество, которое они будут праздновать в Польше. Более трети (35%) во второй раз будут находиться в Польше во время рождественских праздников, 18% – в третий. 19% уже более трех раз находились в этой стране в рождественский период.

Напомним, мы писали ,что поток украинских беженцев в Польшу растет. Одна из причин – трудоустройство перед праздниками.

Также мы рассказывали, какую помощь могут получить украинцы в Польше в следующем году. Выплаты на детей возрастут до более чем 7 тысяч гривен в месяц.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПольшаРождество