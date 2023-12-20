Сколько украинцев поедут из Польши домой на Рождество: опрос

Почти половина украинцев (48%) планируют праздновать Рождество с семьей и родственниками, которые также находятся в Польше. Такие данные исследования Миграционной платформы EWL и Центра Восточноевропейских студий Варшавского университета.

Отправиться домой на Рождество планируют только 13% украинцев. 70% останутся в Польше на Рождество. Отмечать праздники в обеих странах будут 2% опрошенных.

Более половины украинцев (54%) будут отмечать праздники по григорианскому календарю 25 декабря. Только 10% опрошенных будут соблюдать юлианский календарь, по которому Рождество 7 января. Четверть респондентов будут праздновать дважды по обоим календарям.

Почти половина украинцев (48%) останутся на Рождество в Польше, потому что их семьи и родственники находятся в этой стране. Также на решение остаться за границей во время праздников влияет опасность в связи с войной в Украине (39%) и дорога домой (30%). Еще 35% украинцев будут работать во время рождественских праздников в Польше.

Инфографика: Как украинцы в Польше будут отмечать Рождество (предоставлено РБК-Украина)

Для 28% опрошенных украинцев – это первое Рождество, которое они будут праздновать в Польше. Более трети (35%) во второй раз будут находиться в Польше во время рождественских праздников, 18% – в третий. 19% уже более трех раз находились в этой стране в рождественский период.