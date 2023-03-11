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Скільки українців подали заявки до "Гвардії наступу": відповідь Клименко

Фото: український військовий (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Сергій Пишкін

Починаючи з лютого близько 28 тисяч українців подали заявки на вступ до "Гвардії наступу". Станом на сьогодні практично усі підрозділи вже сформовані.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, пише РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

"28 тисяч заявок від добровольців ми вже прийняли. В першу чергу заявки проходили через Центри надання адміністративних послуг та через відповідний сайт. Звичайно, не всі потрапляють в ці підрозділи, тому що достатньо жорсткий відбір. Навчання практично всіх підрозділів ми вже розпочали на полігонах нашої країни і там не всі витримують", - розповів міністр.

Клименко додав, що підрозділи "Гвардії наступу" вже фактично сформовані й наразі ведеться додатковий набір добровольців для формування резерву на майбутнє.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що МВС нещодавно продемонструвало підготовку бригади "Спартан" перед відправкою на фронт.

Також став відомий розмір зарплатні бійців "Гвардії наступу".

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