Сколько украинцев подали заявки в "Гвардию наступления": ответ Клименко

Начиная с февраля, около 28 тысяч украинцев подали заявки на вступление в "Гвардию наступления". На сегодня практически все подразделения уже сформированы.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, пишет РБК-Украина со ссылкой на телемарафон .

"28 тысяч заявок от добровольцев мы уже приняли. В первую очередь заявки проходили через Центры предоставления административных услуг и через соответствующий сайт. Конечно, не все попадают в эти подразделения, потому что достаточно жесткий отбор. Обучение практически всех подразделений мы уже начали на полигонах нашей страны и там не все выдерживают", - рассказал министр.

Клименко добавил, что подразделения "Гвардии наступления" уже фактически сформированы и сегодня ведется дополнительный набор добровольцев для формирования резерва на будущее.