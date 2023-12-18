Скільки українців планують повернутися зі Швейцарії додому: опитування

Швейцарія надає прихисток понад 66 тисячам українців. Частина з них планують залишитися у країні, але багато ще не визначились щодо майбутнього.
Скільки українських біженців хочуть повернутися до України зі Швейцарії, РБК-Україна розповідає з посиланням на swissinfo.ch.
Згідно з опитуванням, яке провели Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), Державний секретаріат Швейцарії з питань міграції (SEM) і дослідницької компанії Ipsos, близько третини українських біженців сподіваються колись повернутися до своєї країни походження.
Більша частка (40%) не визначилися щодо повернення в Україну чи подальшого проживання у Швейцарії.
Ще третина втікачів від війни відповіли, що не хочуть повертатися додому. Вони назвали такі основні перешкоди для цього:
21% опитаних українських біженців на момент опитування мали роботу. Але для половини з них нинішня робота була нижчого рівня, ніж попередня робота в Україні. Близько третини опитаних були безробітними, а чверть проходили професійне навчання.
Найбільшою перешкодою для працевлаштування для українців у Швейцарії є мовний бар'єр. Через незнання мови неможливо знайти роботу відповідно до кваліфікації.
Загалом 69% українських біженців у Швейцарії мають вищу освіту. Переважна більшість – 79% – жінки та діти. Більшість опитаних із них прибули до Швейцарії незабаром у лютому-квітні 2022 року. Опитування проводилося у квітні 2023 року.
За останніми даними Держсекретаріату з питань міграції (SEM), у Швейцарії досі перебувають близько 66 100 людей з України зі статусом захисту "S". Із країни виїхали понад 20 тисяч українських біженців.
Нагадаємо, ми писали, що у Швецарії розробили попередню стратегію з повернення українських біженців додому. На виїзд дадуть 6-9 місяців після закінчення статусу захисту, а заохочуватимуть сумами до 4000 євро.
Також ми розповідали, чому українських біженців у Швейцарії все менше приймають місцеві сім'ї. У деяких кантонах у домах швейцарців залишається 10-30% втікачів від війни, а торік ця цифра сягала 65%.
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