Сколько украинцев планируют вернуться из Швейцарии домой: опрос

Согласно опросу, который провели Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), Государственный секретариат Швейцарии по миграции (SEM) и исследовательской компании Ipsos, около трети украинских беженцев надеются когда-нибудь вернуться в свою страну происхождения.

Большая часть (40%) не определились по поводу возвращения в Украину или последующего проживания в Швейцарии.

Еще треть бежавших от войны ответили, что не хотят возвращаться домой. Они назвали такие основные препятствия для этого:

проблемы безопасности;

российская оккупация региона, в котором они проживали;

отсутствие доступа к медицинской помощи;

отсутствие работы и возможностей к существованию.

У 21% опрошенных украинских беженцев на момент опроса была работа. Но для половины из них нынешняя работа была ниже уровня предыдущей работы в Украине. Около трети опрошенных были безработными, а четверть проходили профессиональное обучение.

Наибольшим препятствием для трудоустройства украинцев в Швейцарии является языковой барьер. Из-за незнания языка невозможно найти работу в соответствии с квалификацией.

В общей сложности 69% украинских беженцев в Швейцарии имеют высшее образование. Подавляющее большинство – 79% – женщины и дети. Большинство опрошенных из них прибыли в Швейцарию в феврале-апреле 2022 года. Опрос проводился в апреле 2023 года.

По последним данным Госсекретариата по миграции (SEM), в Швейцарии до сих пор находятся около 66 100 человек из Украины со статусом защиты "S". Из страны выехали более 20 тысяч украинских беженцев.