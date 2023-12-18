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Сколько украинцев планируют вернуться из Швейцарии домой: опрос

Фото: Поддержка Украины в Швейцарии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Швейцария предоставляет убежище более 66 тысячам украинцев. Часть из них планируют остаться в стране, но многие пока не определилась относительно будущего.

Сколько украинских беженцев хотят вернуться в Украину из Швейцарии, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на swissinfo.ch.

Согласно опросу, который провели Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), Государственный секретариат Швейцарии по миграции (SEM) и исследовательской компании Ipsos, около трети украинских беженцев надеются когда-нибудь вернуться в свою страну происхождения.

Большая часть (40%) не определились по поводу возвращения в Украину или последующего проживания в Швейцарии.

Еще треть бежавших от войны ответили, что не хотят возвращаться домой. Они назвали такие основные препятствия для этого:

  • проблемы безопасности;
  • российская оккупация региона, в котором они проживали;
  • отсутствие доступа к медицинской помощи;
  • отсутствие работы и возможностей к существованию.

У 21% опрошенных украинских беженцев на момент опроса была работа. Но для половины из них нынешняя работа была ниже уровня предыдущей работы в Украине. Около трети опрошенных были безработными, а четверть проходили профессиональное обучение.

Наибольшим препятствием для трудоустройства украинцев в Швейцарии является языковой барьер. Из-за незнания языка невозможно найти работу в соответствии с квалификацией.

В общей сложности 69% украинских беженцев в Швейцарии имеют высшее образование. Подавляющее большинство – 79% – женщины и дети. Большинство опрошенных из них прибыли в Швейцарию в феврале-апреле 2022 года. Опрос проводился в апреле 2023 года.

По последним данным Госсекретариата по миграции (SEM), в Швейцарии до сих пор находятся около 66 100 человек из Украины со статусом защиты "S". Из страны выехали более 20 тысяч украинских беженцев.

Напомним, мы писали, что в Швецарии разработали предварительную стратегию по возвращению украинских беженцев домой. На выезд дадут 6-9 месяцев после окончания статуса защиты, а поощрять будуть суммами до 4000 евро.

Также мы рассказывали, почему украинских беженцев в Швейцарии все меньше принимают местные семьи. В некоторых кантонах в домах швейцарцев остается 10-30% бежавших от войны, а в прошлом году эта цифра достигала 65%.

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