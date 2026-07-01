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Скільки українців підтримують вступ в ЄС і НАТО: дані опитування

21:25 01.07.2026 Ср
2 хв
Ставлення українців до вступу в НАТО дещо змінилося
aimg Валерій Ульяненко
Фото: більшість українців підтримують вступ до ЄС (Віталій Носач, РБК-Україна)

Переважна більшість українців підтримують вступ країни до ЄС. Водночас рівень підтримки приєднання до НАТО дещо знизився.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування Rating Group.

За даними дослідження, 50% українців повністю підтримують євроінтеграцію, а ще 29% - скоріше підтримують. Категорично проти членства в Євросоюзі виступають 10% опитаних.

Найбільше прихильників вступу до ЄС проживає на заході та в центрі країни, а також серед людей віком понад 51 рік. На півдні та сході цей показник є дещо нижчим і становить 44% та 43% абсолютної підтримки відповідно.

Попри бажання приєднатися до ЄС, більшість українців незадоволені швидкістю цього процесу. Абсолютно задоволені темпами 5% громадян, ще 25% - скоріше задоволені. Натомість понад 60% опитаних тією чи іншою мірою висловлюють своє невдоволення.

Ставлення до НАТО

Якби референдум щодо вступу України до Альянсу відбувся найближчим часом, "за" проголосували б 63% громадян, а 12% виступили б проти.

Фото: результати опитування щодо вступу в ЄС і НАТО (ratinggroup.ua)

Соціологи зазначають, що порівняно з липнем минулого року рівень підтримки інтеграції до НАТО знизився на 7 відсоткових пунктів.

Опитування проводилось у три етапи методом телефонних інтерв’ю: 11-12 березня 2026 - 1000 респондентів, 15-17 квітня 2026 - 1000 респондентів та 23-24 червня 2026 - 1200 респондентів.

Нагадаємо, більшість поляків виступають проти вступу України до ЄС. Зокрема, 59,7% опитаних громадян Польщі висловилися проти вступу України, серед яких 27,4% відповіли "скоріше ні", а 32,3% - "точно ні".

Зазначимо, більш ніж половина українців підтримують ідею залучення української армії до захисту низки європейських держав, якщо на них нападе Росія.

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