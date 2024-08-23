Скільки українців підтримують незалежність та як ставляться до свята: дані КМІС

Як зазначають соціологи, у 2013 році це свято було найбільш важливим чи улюбленим для 12% українців, а у 2024 році - 64%.

У 2013 це було одним з найменш популярних свят (менш популярним був лише День Конституції), а зараз це одне з трьох найбільш популярних свят в Україні, поступається лише двом головним релігійним святам. Причому найбільш значні зміни відбулися після широкомасштабного вторгнення РФ.

Незалежність підтримують 90-95%

За даними КМІС, станом на лютий 2013 року (тобто майже за рік до Революції Гідності) абсолютна більшість українців (81%) підтримували Незалежність України (прагнули об’єднання з Росією – 16%).

У 1990-х роках у середньому 64% підтримували Незалежність і 32% хотіли об’єднання з Росією, у 2000-х роках у середньому 73% підтримували Незалежність і 23% хотіли об’єднання з Росією.

Наразі ж показник тих, хто виступає за Незалежність (нижня межа), становить не менше 87% (а частка тих, хто прагне об’єднання з Росією, становить 0,3%). Крім цього, зараз 13% не визначилися із своєю відповіддю на запитання.

Як зазначають соціологи, ці люди як могли вагатися і наближатися до табору противників Незалежності, так і вагатися щодо формату відносин з Росією, але підтримувати Незалежність.

"На нашу думку, більшість із них насправді є прихильниками Незалежності і скоріше вагаються, якою має бути конфігурація відносин з Росією (між Незалежною Україною і Росією). Тому фактичний рівень підтримки незалежності вищий за зазначені 87% і, скоріше за все, становить не менше 90-95%", - йдеться повідомленні КМІС.

Коментар КМІС

Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, опитування КМІС засвідчували усвідомлення важливості та ріст підтримки Незалежності, формування сучасної української громадянської нації.

"Так, дискусії з певних питань та векторів розвитку України були дуже емоційними. Проте самі українці бачили Україну незалежною державною", - сказав соціолог.

За його словами, у 2013 році, перед Революцією Гідності та перед початком агресії Росії, абсолютна більшість українців бачили Україну незалежною.

"Саме тому Росія зазнала спочатку провалу в 2014 році з "російською весною", а в 2022 році зазнала провалу із швидкою окупацією України. Українська нація та плекання Незалежності формувалися і до 2014 року, а агресія Росія лише прискорила неухильні історичні процеси. У горнилі ж жорстокої війни українська нація остаточно загартувала свої сили та продемонструвала залізну волю до життя", - додав Грушецький.