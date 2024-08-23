Сколько украинцев поддерживают независимость и как относятся к празднику: данные КМИС

Для украинцев День Независимости сейчас - это самый важный из нерелигиозных праздников. Отношение к нему за последние годы радикально изменилось.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные КМИС.
Как отмечают социологи, в 2013 году этот праздник был наиболее важным или любимым для 12% украинцев, а в 2024 году – 64%.
В 2013 году это был один из наименее популярных праздников (менее популярным был только День Конституции), а сейчас это один из трех наиболее популярных праздников в Украине, уступает лишь двум главным религиозным праздникам. При этом более значимые изменения произошли после полномасштабного вторжения России.
По данным КМИС, по состоянию на февраль 2013 года (т.е. почти за год до Революции Достоинства) абсолютное большинство украинцев (81%) поддерживали Независимость Украины (стремились к объединению с Россией – 16%).
В 1990-х годах в среднем 64% поддерживали Независимость и 32% хотели объединение с Россией, в 2000-х годах в среднем 73% поддерживали Независимость и 23% хотели объединение с Россией.
Пока же показатель тех, кто выступает за Независимость (нижний предел), составляет не менее 87% (а доля тех, кто стремится к объединению с Россией, составляет 0,3%). Кроме этого, сейчас 13% не определились со своим ответом на вопросы.
Как отмечают социологи, эти люли как могли сомневаться и приближаться к лагерю противников Независимости, так и сомневаться в формате отношений с Россией, но поддерживать Независимость.
"По нашему мнению, большинство из них на самом деле являются сторонниками Независимости и скорее колеблются, какой должна быть конфигурация отношений с Россией (между Независимой Украиной и Россией). Поэтому фактический уровень поддержки независимости выше указанных 87% и скорее все, составляет не менее 90-95%", - говорится в сообщении КМИС.
Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, опросы КМИС свидетельствовали об осознании важности и росте поддержки Независимости, формировании современной украинской гражданской нации.
"Да, дискуссии по определенным вопросам и векторам развития Украины были очень эмоциональными. Однако сами украинцы видели Украину независимым государством", - сказал социолог.
По его словам, в 2013 году перед Революцией Достоинства и перед началом агрессии России абсолютное большинство украинцев видели Украину независимой.
"Именно поэтому Россия испытала сначала провал в 2014 году с "русской весной", а в 2022 году испытала провал с быстрой оккупацией Украины. Украинская нация и взращивание Независимости формировались и до 2014 года, а агрессия Россия лишь ускорила неуклонные исторические процессы. В горниле же жестокой войны украинская нация окончательно закалила свои силы и продемонстрировала железную волю к жизни", - добавил Грушецкий.
Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, поддержка независимости продолжает оставаться на историческом максимуме за последние 23 года социологических исследований. Если бы референдум о провозглашении государственной независимости Украины проходил в августе 2024 года, то абсолютное большинство украинцев (85%) поддержали бы независимость.