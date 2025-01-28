Скільки українців отримують пенсію понад 10 тисяч гривень: офіційні дані ПФУ

За даними ПФУ, більше половини українців отримують пенсії до 5 тисяч гривень.

Розмір пенсій розподіляється таким чином:

до 3000 гривень - 25,9%, 2 684 075 осіб, середня пенсія - 2 759,86 гривень,

від 3001 до 4000 гривень - 17,9%, 1 817 897 осіб, середня пенсія - 3 544,23 гривень,

від 4001 до 5000 гривень - 18,8%, 1 943 939 осіб, середня пенсія - 4 414,06 гривень,

від 5001 до 10000 гривень - 25,5%, 2 636 007 осіб, середня пенсія - 6 844,95 гривень,

понад 10000 гривень - 12,2%, 1 261 712 осіб, середня пенсія - 15 379,97 гривень.

Нагадаємо, середній розмір пенсії на 1 січня 2025 року становив 5 789,05 гривень. Середній розмір пенсії з початку року зріс на 403,8 гривень або на 7,5%.

Кількість пенсіонерів за рік скоротилася на 172 907 осіб до 10 343 630.

Пенсії у 2025 році

З 1 січня підвищення пенсій не було, оскільки в держбюджеті на 2025 рік соціальні витрати заморожено. Це стосується як мінімальної пенсії, так і мінімальної зарплати, від якої залежать пенсії окремих категорій.

Підвищення пенсій очікується з 1 березня, коли проведуть планову індексацію. Пенсія індексується на коефіцієнт, який враховує 50% зростання середньої зарплати за останні три роки та 50% інфляції за попередній рік.

У проєкті бюджету ПФУ на 2025 рік закладено коефіцієнт індексації на рівні 1,1.