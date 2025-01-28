Скільки українців отримують пенсію понад 10 тисяч гривень: офіційні дані ПФУ

Станом на 1 січня 2025 року пенсії понад 10 тисяч гривень отримували 1 261 712 українців. Це становить 12,2% від загальної кількості пенсіонерів (10 343 630 осіб).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ПФУ.
За даними ПФУ, більше половини українців отримують пенсії до 5 тисяч гривень.
Розмір пенсій розподіляється таким чином:
Нагадаємо, середній розмір пенсії на 1 січня 2025 року становив 5 789,05 гривень. Середній розмір пенсії з початку року зріс на 403,8 гривень або на 7,5%.
Кількість пенсіонерів за рік скоротилася на 172 907 осіб до 10 343 630.
З 1 січня підвищення пенсій не було, оскільки в держбюджеті на 2025 рік соціальні витрати заморожено. Це стосується як мінімальної пенсії, так і мінімальної зарплати, від якої залежать пенсії окремих категорій.
Підвищення пенсій очікується з 1 березня, коли проведуть планову індексацію. Пенсія індексується на коефіцієнт, який враховує 50% зростання середньої зарплати за останні три роки та 50% інфляції за попередній рік.
У проєкті бюджету ПФУ на 2025 рік закладено коефіцієнт індексації на рівні 1,1.