Сколько украинцев получают пенсию свыше 10 тысяч гривен: официальные данные ПФУ

По данным ПФУ, более половины украинцев получают пенсии до 5 тысяч гривен.

Размер пенсий распределяется следующим образом:

до 3000 гривен - 25,9%, 2 684 075 человек, средняя пенсия - 2 759,86 гривен,

от 3001 до 4000 гривен - 17,9%, 1 817 897 человек, средняя пенсия - 3 544,23 гривен,

от 4001 до 5000 гривен - 18,8%, 1 943 939 человек, средняя пенсия - 4 414,06 гривен,

от 5001 до 10000 гривен - 25,5%, 2 636 007 человек, средняя пенсия - 6 844,95 гривен,

более 10000 гривен - 12,2%, 1 261 712 человек, средняя пенсия - 15 379,97 гривен.

Напомним, средний размер пенсии на 1 января 2025 года составил 5 789,05 гривен. Средний размер пенсии с начала года вырос на 403,8 гривен или на 7,5%.

Число пенсионеров за год сократилось на 172 907 человек до 10 343 630.

Пенсии в 2025 году

С 1 января повышения пенсий не было, поскольку в госбюджете на 2025 год социальные расходы заморожены. Это касается как минимальной пенсии, так минимальной зарплаты, от которой зависят пенсии отдельных категорий.

Повышение пенсий ожидается с 1 марта, когда проведут плановую индексацию. Пенсия индексируется на коэффициент, который учитывает 50% роста средней зарплаты за последние три года 50% инфляции за предыдущий год.

В проекте бюджета ПФУ на 2025 году заложен коэффициент индексации на уровне 1,1.