Скільки українців отримують пенсії понад 10 тисяч гривень: дані ПФУ

Станом на 1 жовтня 2022 року пенсії понад 10 тисяч гривень отримували 741 213 українців. Це становить 6,9% від загальної кількості пенсіонерів (10 726 239 осіб).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Пенсійного фонду України (ПФУ).
За даними ПФУ, понад 50% українців отримують пенсії до 4 тисяч гривень.
Розмір пенсій розподіляється так:
Середній розмір пенсійної виплати становить 4 539,36 гривень.
Нагадаємо, з 1 жовтня 2022 року в результаті проведених планових перерахунків зросли розміри пенсій у 2,8 млн. пенсіонерів. Середній розмір підвищення становив 231 грн.
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