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Сколько украинцев получают пенсии более 10 тысяч гривен: данные ПФУ

Фото: Пенсии свыше 10000 гривен получат 740 тысяч украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

По состоянию на 1 октября 2022 года пенсии свыше 10 тысяч гривен получали 741 213 украинцев. Это составляет 6,9% от общего числа пенсионеров (10 726 239 человек).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

По данным ПФУ более 50% украинцев получают пенсии до 4 тысяч гривен.

Размер пенсий распределяется следующим образом:

  • до 2000 гривен - 0,6%, 68 556 человек, средняя пенсия - 1 181,84 гривен,
  • от 2001 до 3000 гривен - 38,5%, 4 123 567 человек, средняя пенсия - 2 392,28 гривен,
  • от 3001 до 4000 гривен - 23,5%, 2 524 874 человек, средняя пенсия - 3 470,67 гривен,
  • от 4001 до 5000 гривен - 11,4%, 1 223 262 человек, средняя пенсия - 4 451,10 гривен,
  • от 5001 до 10000 гривен - 19,1%, 2 044 767 человек, средняя пенсия - 6 770,98 гривен,
  • более 10000 гривен - 6,9%, 741 213 человек, средняя пенсия - 14 424,33 гривен.

Средний размер пенсионной выплаты составляет 4 539,36 гривен.

Напомним, с 1 октября 2022 года в результате проведенных плановых перерасчетов выросли размеры пенсий у 2,8 млн пенсионеров. Средний размер повышения составил 231 грн.

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