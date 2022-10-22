Сколько украинцев получают пенсии более 10 тысяч гривен: данные ПФУ

По состоянию на 1 октября 2022 года пенсии свыше 10 тысяч гривен получали 741 213 украинцев. Это составляет 6,9% от общего числа пенсионеров (10 726 239 человек).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
По данным ПФУ более 50% украинцев получают пенсии до 4 тысяч гривен.
Размер пенсий распределяется следующим образом:
Средний размер пенсионной выплаты составляет 4 539,36 гривен.
Напомним, с 1 октября 2022 года в результате проведенных плановых перерасчетов выросли размеры пенсий у 2,8 млн пенсионеров. Средний размер повышения составил 231 грн.
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