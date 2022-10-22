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Скільки українців отримують пенсії понад 10 тисяч гривень: дані ПФУ

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Україна, Субота 22 жовтня 2022 13:22
Скільки українців отримують пенсії понад 10 тисяч гривень: дані ПФУ Фото: Пенсії понад 10000 гривень отримають 740 тисяч українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Станом на 1 жовтня 2022 року пенсії понад 10 тисяч гривень отримували 741 213 українців. Це становить 6,9% від загальної кількості пенсіонерів (10 726 239 осіб).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Пенсійного фонду України (ПФУ).

За даними ПФУ, понад 50% українців отримують пенсії до 4 тисяч гривень.

Розмір пенсій розподіляється так:

  • до 2000 гривень - 0,6%, 68 556 осіб, середня пенсія - 1 181,84 гривень,
  • від 2001 до 3000 гривень - 38,5%, 4 123 567 осіб, середня пенсія - 2 392,28 гривень,
  • від 3001 до 4000 гривень - 23,5%, 2 524 874 осіб, середня пенсія - 3 470,67 гривень,
  • від 4001 до 5000 гривень - 11,4%, 1 223 262 осіб, середня пенсія - 4 451,10 гривень,
  • від 5001 до 10000 гривень - 19,1%, 2 044 767 осіб, середня пенсія - 6 770,98 гривень,
  • понад 10 000 гривень - 6,9%, 741 213 осіб, середня пенсія - 14 424,33 гривень.

Середній розмір пенсійної виплати становить 4 539,36 гривень.

Скільки українців отримують пенсії понад 10 тисяч гривень: дані ПФУ

Нагадаємо, з 1 жовтня 2022 року в результаті проведених планових перерахунків зросли розміри пенсій у 2,8 млн. пенсіонерів. Середній розмір підвищення становив 231 грн.

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