Скільки українців готові боротися з РФ навіть без підтримки США: дані КМІС

Лише 8% респондентів відповіли, що в таких умовах вони більше схиляються до прийняття капітуляції.

Крім того, для абсолютної більшості українців - 79% - російські вимоги для припинення вогню є категорично неприйнятними. Готові прийняти їх - 16% (з яких для 14% це є важким варіантом).

Росія публічно зазначила, що до її вимог для припинення вогню належать припинення мобілізації, припинення постачання Заходом зброї Україні та припинення надання Україні розвідувальних даних.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування упродовж 12-22 березня 2025 року серед 1326 респондентів.