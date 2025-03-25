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Скільки українців готові боротися з РФ навіть без підтримки США: дані КМІС

Фото: Капітуляцію в разі припинення допомоги США підтримують 8% українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Серед українців є однозначний консенсус, що Україна має продовжувати боротьбу, якщо США остаточно припинять будь-яку підтримку. Так вважають 82% респондентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

Лише 8% респондентів відповіли, що в таких умовах вони більше схиляються до прийняття капітуляції.

Крім того, для абсолютної більшості українців - 79% - російські вимоги для припинення вогню є категорично неприйнятними. Готові прийняти їх - 16% (з яких для 14% це є важким варіантом).

Росія публічно зазначила, що до її вимог для припинення вогню належать припинення мобілізації, припинення постачання Заходом зброї Україні та припинення надання Україні розвідувальних даних.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування упродовж 12-22 березня 2025 року серед 1326 респондентів.

 

 

Нагадаємо, за даними КМІС, абсолютна більшість українців (77%) позитивно ставляться до пропозиції щодо тимчасового 30-денного призупинення вогню.

Якщо припинення вогню не буде супроводжуватися жодними гарантіями безпеки, то 62% українців категорично не підтримають його. Загалом (хоча і переважно без ентузіазму) будуть готові підтримати - 32%.

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