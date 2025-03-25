Сколько украинцев готовы бороться с РФ даже без поддержки США: данные КМИС

Только 8% респондентов ответили, что в таких условиях они больше склоняются к принятию капитуляции.

Кроме того, для абсолютного большинства украинцев - 79% - российские требования для прекращения огня категорически неприемлемы. Готовы принять их - 16% (из которых для 14% это является трудным вариантом).

Россия публично заявила, что к ее требованиям для прекращения огня относятся прекращение мобилизации, прекращение поставок Западом оружия Украине и прекращение предоставления Украине разведывательных данных.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный всеукраинский опрос в течение 12-22 марта 2025 года среди 1326 респондентов.