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Сколько украинцев готовы бороться с РФ даже без поддержки США: данные КМИС

Украина, Вторник 25 марта 2025 11:55
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Сколько украинцев готовы бороться с РФ даже без поддержки США: данные КМИС Фото: Капитуляцию в случае прекращения помощи США поддерживают 8% украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Среди украинцев есть однозначный консенсус, что Украина должна продолжать борьбу, если США окончательно прекратят любую поддержку. Так считают 82% респондентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.

Только 8% респондентов ответили, что в таких условиях они больше склоняются к принятию капитуляции.

Сколько украинцев готовы бороться с РФ даже без поддержки США: данные КМИС

Кроме того, для абсолютного большинства украинцев - 79% - российские требования для прекращения огня категорически неприемлемы. Готовы принять их - 16% (из которых для 14% это является трудным вариантом).

Россия публично заявила, что к ее требованиям для прекращения огня относятся прекращение мобилизации, прекращение поставок Западом оружия Украине и прекращение предоставления Украине разведывательных данных.

Сколько украинцев готовы бороться с РФ даже без поддержки США: данные КМИС

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный всеукраинский опрос в течение 12-22 марта 2025 года среди 1326 респондентов.

Напомним, по данным КМИС, абсолютное большинство украинцев (77%) положительно относятся к предложению о временном 30-дневном приостановлении огня.

Если прекращение огня не будет сопровождаться никакими гарантиями безопасности, то 62% украинцев категорически не поддержат его. В целом (хотя и преимущественно без энтузиазма) будут готовы поддержать - 32%.

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