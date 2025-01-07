Сколько украинцев доверяют Зеленскому: свежий опрос

В декабре 2024 года президенту Владимиру Зеленскому доверяли 52% украинцев, не доверяли 39%. Остальные 9% ответили, что не могут определиться со своим отношением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС .

"Хотя показатели доверия за год ухудшились, однако баланс доверия-недоверия остается положительным +13%", - говорится в сообщении.

Как отмечают социологи, в конце 2023 года 77% украинцев доверяли президенту, но к февралю 2024 года доверие снизилось до 64%, а к маю 2024 года - до 59%. Доля тех, кто не доверяет, выросла за указанный период с 22% до 36%.

К октябрю 2024 года ситуация стабилизировалась, однако между октябрем и декабрем 2024 года уровень доверия вновь начал снижаться, хотя за счет не столько тех, кто не доверяет, а тех, кто имеет неопределенное отношение к президенту.

"То есть между октябрем и декабрем выросла прежде всего неопределенность, а не недоверие", - говорится в сообщении КМИС.

Опрос проводился Киевским международным институтом социологии 2-17 декабря 2024 года среди 2000 респондентов.