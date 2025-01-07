ua en ru
Вт, 07 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Сколько украинцев доверяют Зеленскому: свежий опрос

Украина, Вторник 07 января 2025 10:31
UA EN RU
Сколько украинцев доверяют Зеленскому: свежий опрос Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В декабре 2024 года президенту Владимиру Зеленскому доверяли 52% украинцев, не доверяли 39%. Остальные 9% ответили, что не могут определиться со своим отношением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.

"Хотя показатели доверия за год ухудшились, однако баланс доверия-недоверия остается положительным +13%", - говорится в сообщении.

Сколько украинцев доверяют Зеленскому: свежий опрос

Как отмечают социологи, в конце 2023 года 77% украинцев доверяли президенту, но к февралю 2024 года доверие снизилось до 64%, а к маю 2024 года - до 59%. Доля тех, кто не доверяет, выросла за указанный период с 22% до 36%.

К октябрю 2024 года ситуация стабилизировалась, однако между октябрем и декабрем 2024 года уровень доверия вновь начал снижаться, хотя за счет не столько тех, кто не доверяет, а тех, кто имеет неопределенное отношение к президенту.

"То есть между октябрем и декабрем выросла прежде всего неопределенность, а не недоверие", - говорится в сообщении КМИС.

Опрос проводился Киевским международным институтом социологии 2-17 декабря 2024 года среди 2000 респондентов.

Напомним, по данным опроса КМИС, в сентябре-октябре 2024 года 59% украинцев доверяли президенту Владимиру Зеленскому, 37% - не доверяли. С мая показатели практически не изменились.

По данным опроса Центра Разумкова, по состоянию на сентябрь 2024 года президенту Владимиру Зеленскому доверяли 51,2% украинцев, не доверяли 41,5%, еще 7,3% не определились с ответом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский КМИС
NEWS
Россия с 2022 года потеряла в войне против Украины более 800 тысяч военных, - Генштаб
Россия с 2022 года потеряла в войне против Украины более 800 тысяч военных, - Генштаб
DAILY
Ирина Мудра, ОП: Спецтрибунал над Россией в 2025 году не заработает, но будут сдвиги
Юлия Акимова, Юрий Дощатов Ирина Мудра, ОП: Спецтрибунал над Россией в 2025 году не заработает, но будут сдвиги