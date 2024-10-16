Рейтинг Зеленського повільно падає: скільки українців довіряють президенту восени 2024 року
Станом на вересень 2024 року президент України Володимир Зеленський зберігає найвищий рівень довіри українців. Водночас його рейтинг поступово падає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова.
Президенту довіряють 51,2% українців, не довіряють 41,5%, ще 7,3% не визначилися з відповіддю.
У порівнянні з червнем 2024 року баланс довіри-недовіри знизився з +16,0% до +9,7%. Три місяці тому Зеленському довіряли 53,8% респондентів, не довіряли 37,8%.
Водночас рік тому, у вересні 2023 року Зеленському довіряли 74,8% респондентів, не довіряли 18,6%, а баланс становив +56,2%.
Довіра до інших політиків
Також позитивний баланс мають голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім (+ 11,4%), голова СБУ Василь Малюк (9,2%) та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров (6,7%).
Решта мають негативний баланс. Зокрема:
- телеведучий Сергій Притула -3,9%,
- радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк -4,8%,
- мер Києва Віталій Кличко -7,7%
- міністр оборони Рустем Умєров -11,3%,
- міністр освіти та науки Оксен Лісовий -12,0%,
- перший віце-прем'єр Юлія Свириденко -12,4%,
- міністр закордонних справ Андрій Сибіга -13,0%,
- міністр внутрішніх справ Ігор Клименко -13,2%,
- віце-прем'єр-міністр Олексій Кулеба -13,9%
- віце-прем'єр-міністр Ольга Стефанішина -15,1%
- міністр енергетики Герман Галущенко -20,9%,
- голова фінансового комітету Ради, депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев - 22,7%,
- прем’єр Денис Шмигаль -22,7%,
- заступник керівника Офісу президента Ірина Верещук -25,6%,
- голова Верховної ради Руслан Стефанчук -35,1%,
- керівник Офісу президента Андрій Єрмак -40,6%,
- п’ятий президент Петро Порошенко -45,5%,
- керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія -46,6%,
- депутат від "Слуги народу" Мар'яна Безугла -54,5%,
- екс-прем'єр Юлія Тимошенко -65,1%.
- голова партії ОПЗЖ Юрій Бойко -74,8%.
Опитування проведене Центром Разумкова з 20 по 26 вересня 2024 року методом face-to-face в усіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих та територій, на яких тривають бойові дії. Опитано 2016 респондентів, теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Нагадаємо, за даними опитування КМІС, у вересні-жовтні 2024 року 59% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, 37% - не довіряють. З травня показники практично не змінилися.