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Рейтинг Зеленського повільно падає: скільки українців довіряють президенту восени 2024 року

Україна, Середа 16 жовтня 2024 14:42
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Рейтинг Зеленського повільно падає: скільки українців довіряють президенту восени 2024 року Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Станом на вересень 2024 року президент України Володимир Зеленський зберігає найвищий рівень довіри українців. Водночас його рейтинг поступово падає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова.

Президенту довіряють 51,2% українців, не довіряють 41,5%, ще 7,3% не визначилися з відповіддю.

У порівнянні з червнем 2024 року баланс довіри-недовіри знизився з +16,0% до +9,7%. Три місяці тому Зеленському довіряли 53,8% респондентів, не довіряли 37,8%.

Водночас рік тому, у вересні 2023 року Зеленському довіряли 74,8% респондентів, не довіряли 18,6%, а баланс становив +56,2%.

Рейтинг Зеленського повільно падає: скільки українців довіряють президенту восени 2024 року

Довіра до інших політиків

Також позитивний баланс мають голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім (+ 11,4%), голова СБУ Василь Малюк (9,2%) та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров (6,7%).

Решта мають негативний баланс. Зокрема:

  • телеведучий Сергій Притула -3,9%,
  • радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк -4,8%,
  • мер Києва Віталій Кличко -7,7%
  • міністр оборони Рустем Умєров -11,3%,
  • міністр освіти та науки Оксен Лісовий -12,0%,
  • перший віце-прем'єр Юлія Свириденко -12,4%,
  • міністр закордонних справ Андрій Сибіга -13,0%,
  • міністр внутрішніх справ Ігор Клименко -13,2%,
  • віце-прем'єр-міністр Олексій Кулеба -13,9%
  • віце-прем'єр-міністр Ольга Стефанішина -15,1%
  • міністр енергетики Герман Галущенко -20,9%,
  • голова фінансового комітету Ради, депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев - 22,7%,
  • прем’єр Денис Шмигаль -22,7%,
  • заступник керівника Офісу президента Ірина Верещук -25,6%,
  • голова Верховної ради Руслан Стефанчук -35,1%,
  • керівник Офісу президента Андрій Єрмак -40,6%,
  • п’ятий президент Петро Порошенко -45,5%,
  • керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія -46,6%,
  • депутат від "Слуги народу" Мар'яна Безугла -54,5%,
  • екс-прем'єр Юлія Тимошенко -65,1%.
  • голова партії ОПЗЖ Юрій Бойко -74,8%.

Опитування проведене Центром Разумкова з 20 по 26 вересня 2024 року методом face-to-face в усіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих та територій, на яких тривають бойові дії. Опитано 2016 респондентів, теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, у вересні-жовтні 2024 року 59% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, 37% - не довіряють. З травня показники практично не змінилися.

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