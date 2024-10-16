Рейтинг Зеленського повільно падає: скільки українців довіряють президенту восени 2024 року

Станом на вересень 2024 року президент України Володимир Зеленський зберігає найвищий рівень довіри українців. Водночас його рейтинг поступово падає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова .

Президенту довіряють 51,2% українців, не довіряють 41,5%, ще 7,3% не визначилися з відповіддю.

У порівнянні з червнем 2024 року баланс довіри-недовіри знизився з +16,0% до +9,7%. Три місяці тому Зеленському довіряли 53,8% респондентів, не довіряли 37,8%.

Водночас рік тому, у вересні 2023 року Зеленському довіряли 74,8% респондентів, не довіряли 18,6%, а баланс становив +56,2%.

Довіра до інших політиків

Також позитивний баланс мають голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім (+ 11,4%), голова СБУ Василь Малюк (9,2%) та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров (6,7%).

Решта мають негативний баланс. Зокрема:

телеведучий Сергій Притула -3,9%,

радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк -4,8%,

мер Києва Віталій Кличко -7,7%

міністр оборони Рустем Умєров -11,3%,

міністр освіти та науки Оксен Лісовий -12,0%,

перший віце-прем'єр Юлія Свириденко -12,4%,

міністр закордонних справ Андрій Сибіга -13,0%,

міністр внутрішніх справ Ігор Клименко -13,2%,

віце-прем'єр-міністр Олексій Кулеба -13,9%

віце-прем'єр-міністр Ольга Стефанішина -15,1%

міністр енергетики Герман Галущенко -20,9%,

голова фінансового комітету Ради, депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев - 22,7%,

прем’єр Денис Шмигаль -22,7%,

заступник керівника Офісу президента Ірина Верещук -25,6%,

голова Верховної ради Руслан Стефанчук -35,1%,

керівник Офісу президента Андрій Єрмак -40,6%,

п’ятий президент Петро Порошенко -45,5%,

керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія -46,6%,

депутат від "Слуги народу" Мар'яна Безугла -54,5%,

екс-прем'єр Юлія Тимошенко -65,1%.

голова партії ОПЗЖ Юрій Бойко -74,8%.

Опитування проведене Центром Разумкова з 20 по 26 вересня 2024 року методом face-to-face в усіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих та територій, на яких тривають бойові дії. Опитано 2016 респондентів, теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.