ua en ru
Пн, 04 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Скільки українці витрачають та магазинах в інтернеті: названо середній чек

Україна, Понеділок 04 вересня 2023 14:55
UA EN RU
Скільки українці витрачають та магазинах в інтернеті: названо середній чек Фото: середній чек в магазинах скоротився до 310 грн (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кількість операцій (безготівкових та з отримання готівки) з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, в Україні та за її межами у II кварталі 2023 року становила 1,843 млрд шт., а їхня сума 1,335 трлн грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Частка безготівкових операцій у ІІ кварталі 2023 року за сумою (829,5 млрд грн) перебуває на рівні 62,1% в загальній сумі операцій із платіжними картками.

Аналіз розподілу безготівкових операцій за їхніми видами свідчить, що у II кварталі цього року найбільше операцій із використанням карток за сумою припадало на розрахунки в торговельній мережі (46,4%) на суму 385,2 млрд грн.

Перекази з картки на картку у II кварталі 2023 року становили третину за сумою (32,1%). Оплата товарів і послуг в інтернеті - 14,9% за сумою.

У звітному періоді середня сума однієї операції становила:

  • в торговельній мережі - 310 грн (у I кварталі цього року - 344 грн),
  • з переказу з картки на картку - 1 829 грн (2 133 грн),
  • з оплати товарів та послуг у мережі Інтернет - 495 грн (460 грн).

Скільки українці витрачають та магазинах в інтернеті: названо середній чек

Погіршення споживчих настроїв

Нагадаємо, в Україні в червні 2023 року суттєво впав Індекс споживчих настроїв. Фіксується зниження показників за усіма складовими індикатора - знизився, як індекс споживчих настроїв, так і індекси поточного становища та економічних очікувань.

Загалом прослідковується більш песимістична оцінка населенням України як ситуації станом на зараз, так і майбутнього.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України банки
NEWS
Резніков подав до Ради заяву про відставку
Резніков подав до Ради заяву про відставку
DAILY
Росія "краде" у Заходу технології та деталі для зброї. Що може зупинити "схеми" імпорту
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Росія "краде" у Заходу технології та деталі для зброї. Що може зупинити "схеми" імпорту