Скільки українці витрачають та магазинах в інтернеті: названо середній чек

Кількість операцій (безготівкових та з отримання готівки) з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, в Україні та за її межами у II кварталі 2023 року становила 1,843 млрд шт., а їхня сума 1,335 трлн грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ .

Частка безготівкових операцій у ІІ кварталі 2023 року за сумою (829,5 млрд грн) перебуває на рівні 62,1% в загальній сумі операцій із платіжними картками.

Аналіз розподілу безготівкових операцій за їхніми видами свідчить, що у II кварталі цього року найбільше операцій із використанням карток за сумою припадало на розрахунки в торговельній мережі (46,4%) на суму 385,2 млрд грн.

Перекази з картки на картку у II кварталі 2023 року становили третину за сумою (32,1%). Оплата товарів і послуг в інтернеті - 14,9% за сумою.

У звітному періоді середня сума однієї операції становила:

в торговельній мережі - 310 грн (у I кварталі цього року - 344 грн),

з переказу з картки на картку - 1 829 грн (2 133 грн),

з оплати товарів та послуг у мережі Інтернет - 495 грн (460 грн).

Погіршення споживчих настроїв

Нагадаємо, в Україні в червні 2023 року суттєво впав Індекс споживчих настроїв. Фіксується зниження показників за усіма складовими індикатора - знизився, як індекс споживчих настроїв, так і індекси поточного становища та економічних очікувань.

Загалом прослідковується більш песимістична оцінка населенням України як ситуації станом на зараз, так і майбутнього.