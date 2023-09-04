Сколько украинцы тратят и в магазинах в интернете: назван средний чек

Количество операций (безналичных и получение наличных) с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками, в Украине и за ее пределами во II квартале 2023 года составило 1,843 млрд шт., а их сумма 1,335 трлн грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

Доля безналичных операций во ІІ квартале 2023 года по сумме (829,5 млрд грн) находится на уровне 62,1% в общей сумме операций с платежными карточками.

Анализ распределения безналичных операций по их видам свидетельствует, что во II квартале этого года больше всего операций с использованием карточек приходилось на расчеты в торговой сети (46,4%) на сумму 385,2 млрд грн.

Переводы с карты на карту во II квартале 2023 года составили треть по сумме (32,1%). Оплата товаров и услуг в интернете - 14,9% по сумме.

В отчетном периоде средняя сумма одной сделки составляла:

в торговой сети – 310 грн (в I квартале этого года - 344 грн),

с перевода с карты на карту - 1 829 грн (2 133 грн),

по оплате товаров и услуг в сети Интернет - 495 грн (460 грн).

Ухудшение потребительских настроений

Напомним, в Украине в июне 2023 года существенно упал Индекс потребительских настроений. Фиксируется снижение показателей по всем составляющим индикатора - снизился как индекс потребительских настроений, так и индексы текущего положения и экономических ожиданий.

В целом прослеживается более пессимистическая оценка населением Украины как ситуации по состоянию на данный момент, так и будущего.