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Скільки українці витрачають на освіту під час війни: дослідження

Скільки українці витрачають на освіту (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк

Повномасштабна війна вплинула на споживацькі настрої українців. В одні сфери витрат вони інвестують більше, ніж у ті, які тепер вважають другорядними.

Скільки українці витрачають на освіту, розповідає РБК-Україна з посиланням на дослідження "Споживацькі настрої українців у другий рік повномасштабного вторгнення" від Deloitte.

Витрати українців на освіту під час війни

За даними дослідження, дві третини бюджету українців йдуть на товари й послуги першої потреби: "комуналка", оренда житла, платежі за боргами/кредитами/іпотекою тощо. На це українці витрачають орієнтовно 28% доходу.

Продукти "вимагають" 38% витрат відповідно до результатів дослідження.

Серед категорій з найменшими витратами:

  • електроніка, побутова техніка та товари домашнього вжитку - 2%
  • послуги в галузі освіти, спорту, салони краси, СПА, перукарні - 2%
  • дозвілля - 2%
  • донати/благодійність - 3%
  • цифрові послуги - 4%
  • купівля одягу та взуття - 8%

При цьому на заощадження припадає всього 4%.

Варто також зазначити, що в ідеалі українці хотіли б збільшити свої інвестиції в освіту до 3%.

Цікаво, що люди віком від 18 до 27 років шляхом економії на обов'язкових витратах хотіли б більше вкладатися в освіту. Водночас вікова категорія 28-42 роки витрачала б заощаджені кошти на інвестиції, електроніку, побутову техніку та товари домашнього вжитку.

Які спеціальності найпопулярніші в Україні

За кількістю заяв, які охочі здобувати освітній ступінь магістра подали до ВНЗ, ситуація така:

  • Управління та адміністрування - 27 500
  • Педагогіка та психологія - 20 391
  • Інформаційні технології - 17 246
  • Право та міжнародне право - 13 858
  • Психологія та соціологія - 9 747
  • Економіка та міжнародна економіка - 9 448
  • Облік і фінанси - 8 770
  • Політологія та міжнародні відносини - 2 994

Раніше ми розповідали, яку роботу пропонують українцям у Німеччині.

Читайте також, які країни пропонують українцям гранти на навчання.

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Освіта в Україні