Сколько украинцы тратят на образование во время войны: исследование

Расходы украинцев на образование во время войны

По данным исследования, две трети бюджета украинцев идут на товары и услуги первой потребности: "коммуналка", аренда жилья, платежи по долгам/кредитам/ипотеке и т. д. На это украинцы тратят ориентировочно 28% дохода.

Продукты "требуют" 38% затрат в соответствии с результатами исследования.

Среди категорий с наименьшими затратами:

электроника, бытовая техника и товары домашнего обихода - 2%

услуги в области образования, спорта, салоны красоты, СПА, парикмахерские - 2%

досуг - 2%

донаты/благотворительность - 3%

цифровые услуги - 4%

покупка одежды и обуви - 8%

При этом на сбережения приходится всего 4%.

Следует также отметить, что в идеале украинцы хотели бы увеличить свои инвестиции в образование до 3%.

Интересно, что люди от 18 до 27 лет путем экономии на обязательных расходах хотели бы больше вкладываться в образование. В то же время возрастная категория 28-42 года тратила бы сэкономленные средства на инвестиции, электронику, бытовую технику и товары домашнего потребления.

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