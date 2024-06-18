Сколько украинцы тратят на образование во время войны: исследование

Полномасштабная война повлияла на потребительские настроения украинцев. В одни сферы расходов они инвестируют больше, чем в те, которые теперь считают второстепенными.
Сколько украинцы тратят на образование, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на исследование "Потребительские настроения украинцев во второй год полномасштабного вторжения" от Deloitte.
По данным исследования, две трети бюджета украинцев идут на товары и услуги первой потребности: "коммуналка", аренда жилья, платежи по долгам/кредитам/ипотеке и т. д. На это украинцы тратят ориентировочно 28% дохода.
Продукты "требуют" 38% затрат в соответствии с результатами исследования.
Среди категорий с наименьшими затратами:
При этом на сбережения приходится всего 4%.
Следует также отметить, что в идеале украинцы хотели бы увеличить свои инвестиции в образование до 3%.
Интересно, что люди от 18 до 27 лет путем экономии на обязательных расходах хотели бы больше вкладываться в образование. В то же время возрастная категория 28-42 года тратила бы сэкономленные средства на инвестиции, электронику, бытовую технику и товары домашнего потребления.
По количеству заявлений, желающих получать образовательную степень магистра подали в вузы, ситуация следующая:
Раньше мы рассказывали, какую работу предлагают украинцам в Германии.
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