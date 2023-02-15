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Скільки українці тримають готівкової валюти на руках: дані за 2022 рік

Фото: обсяг готівкової валюти в Україні перевищує 100 млрд доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

На кінець ІІІ кварталу 2022 року обсяг готівкової іноземної валюти поза банківською системою України становить 107 млрд доларів в еквіваленті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена Комітету Верховної ради з питань фінансів податкової та митної політики Ярослава Железняка в Telegram.

Як зазначив депутат, оцінка НБУ включає заощадження населення та тіньову економіку.

"Розрахунки базуються на експертних оцінках вивезення валюти туристами, оплати тіньового імпорту, ввезення валюти трудовими мігрантами тощо",- повідомив Железняк.

Водночас в НБУ зауважують, що в цій цифрі не враховані деякі чинники, як-то потенційна втрата частини готівки внаслідок бойових дій, розповів депутат.

Нагадаємо, Національний банк прогнозує збільшення переказів трудових мігрантів в Україну у 2023 році до 16 млрд доларів. У 2022 році було зафіксоване зниження переказів з-за кордону, приблизно на 7% до 13 млрд доларів.

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