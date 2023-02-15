Сколько украинцы держат наличной валюты на руках: данные за 2022 год

В конце III квартала 2022 года объем наличной иностранной валюты вне банковской системы Украины составляет 107 млрд долларов в эквиваленте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена Комитета Верховной рады по вопросам финансов налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка в Telegram.
Как отметил депутат, оценка НБУ включает сбережения населения и теневую экономику.
"Расчеты базируются на экспертных оценках вывоза валюты туристами, оплаты теневого импорта, ввоза валюты трудовыми мигрантами и т.п.",- сообщил Железняк.
В то же время в НБУ отмечают, что в этой цифре не учтены некоторые факторы, как потенциальная потеря части наличных в результате боевых действий, рассказал депутат.
Напомним, Национальный банк прогнозирует увеличение переводов трудовых мигрантов в Украину в 2023 году до 16 млрд долларов. В 2022 году было зафиксировано снижение переводов из-за границы, примерно на 7% до 13 млрд долларов.