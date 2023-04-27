Скільки українських військових вже пройшли підготовку у Британії: відповідь Міноборони

Чиновник зазначив, що зараз цілком очевидним є лідерство Британії в Європі у питанні допомоги Україні.

"Ми очолили Міжнародний фонд для України, який ініціював процес відновлення країни, і надали 520 мільйонів фунтів стерлінгів, з яких 300 мільйонів було витрачено, - це справді значне досягнення", - зазначив Меррісон.

Він також нагадав, що Британія допомагає переслідувати воєнні злочини, пов'язані з повномасштабним вторгненням в Україну.

"Велика Британія підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно, і витратить ще 2,3 млрд. фунтів стерлінгів на військову підтримку України цього року", - додав він.