Скільки українських військових вже пройшли підготовку у Британії: відповідь Міноборони

У Британії пройшли тренування 14 тисяч українських військових. Вони вже повернулися на Батьківщину для захисту країни від російської агресії.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News, про це заявив молодший секретар Міноборони Великої Британії Ендрю Меррісон.
Чиновник зазначив, що зараз цілком очевидним є лідерство Британії в Європі у питанні допомоги Україні.
"Ми очолили Міжнародний фонд для України, який ініціював процес відновлення країни, і надали 520 мільйонів фунтів стерлінгів, з яких 300 мільйонів було витрачено, - це справді значне досягнення", - зазначив Меррісон.
Він також нагадав, що Британія допомагає переслідувати воєнні злочини, пов'язані з повномасштабним вторгненням в Україну.
"Велика Британія підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно, і витратить ще 2,3 млрд. фунтів стерлінгів на військову підтримку України цього року", - додав він.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Велика Британія передала Україні тисячі снарядів для танків Challenger 2, у тому числі зі збідненим ураном.
Також ми писали, що група депутатів британського парламенту виступила із закликом оголосити ПВК "Вагнера" терористичною організацією.
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