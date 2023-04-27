Сколько украинских военных уже прошли подготовку в Британии: ответ Минобороны

Чиновник отметил, что сейчас вполне очевидно лидерство Британии в Европе в вопросе помощи Украине.

"Мы возглавили Международный фонд для Украины, который инициировал процесс восстановления страны, и предоставили 520 миллионов фунтов стерлингов, из которых 300 миллионов были потрачены, - это действительно значительное достижение", - отметил Меррисон.

Он также напомнил, что Британия помогает преследовать военные преступления, которые связаны с полномасштабным вторжением в Украину.

"Великобритания будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и потратит еще 2,3 млрд. фунтов стерлингов на военную поддержку Украины в этом году", - добавил он.