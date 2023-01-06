Скільки українських військових пройшли навчання у США: відповідь Пентагону

У США пройшли навчання вже понад 3,1 тисячі українських військових, починаючи з квітня 2022 року. Загалом за кордоном було підготовлено 12 тисяч солдатів та офіцерів ЗСУ.
Про це заявив представник Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.
"Якщо дивитися в цілому на міжнародні зусилля з підготовки українських сил, то я б оцінив кількість тих, хто пройшов підготовку, приблизно в 12 тисяч осіб, включаючи тих, хто проходив колективне навчання в інших країнах", - заявив Райдер.
За його словами, за кілька тижнів стартує підготовка українців на батальйонному рівні. Щомісяця навчатимуться близько 500 осіб.
Раніше повідомлялося, що навчання українських військових у США розширять до 500 осіб на місяць. Програма з підготовки розпочнеться у січні.
Нагадаємо, 4 грудня стало відомо, що у Британії закінчилася остання серія навчань українських військових. З 2023 року у Британії військовій справі за стандартами НАТО навчатимуться ще 19 200 українських військових.
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