Сколько украинских военных прошли обучение в США: ответ Пентагона

В США прошли обучение уже более 3,1 тысячи украинских военных, начиная с апреля 2022 года. В общей сложности за границей были подготовлены 12 тысяч солдат и офицеров ВСУ.
Об этом заявил представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.
"Если смотреть в целом на международные усилия по подготовке украинских сил, то я бы оценил количество прошедших подготовку примерно в 12 тысяч человек, включая тех, кто проходил коллективное обучение в других странах", - заявил Райдер.
По его словам, через пару недель стартует подготовка украинцев на батальонном уровне. Ежемесячно будут обучаться около 500 человек.
Ранее сообщалось, что обучения украинских военных в США расширят до 500 человек в месяц. Программа по подготовке начнется в январе.
Напомним, 4 декабря стало известно, что в Британии закончилась последняя серия учений украинских военных. С 2023 года в Британии военному делу по стандартам НАТО будут учиться еще 19 200 украинских военных.
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