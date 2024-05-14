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Сколько украинских беженцев планируют оставаться в Европе: исследование

Евросоюз, Вторник 14 мая 2024 08:35
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Сколько украинских беженцев планируют оставаться в Европе: исследование Фото: Украинцы в Польше (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Почти у половины украинских беженцев в странах Восточной и Центральной Европы есть работа. Планируют остаться в стране пребывания в обозримом будущем 70% украинцев.

Такие результаты исследования Международной организации по Миграции (МОМ), сообщает РБК-Украина со ссылкой на reliefweb.int.

Сколько трудоспособных украинцев планируют пока оставаться за границей

Международная организация по Миграции провела масштабное исследование потребностей, намерений и проблем интеграции беженцев из Украины в 11 странах Центральной и Восточной Европы (включая Беларусь). В 2023 году опрос провели среди 28,7 тыс. украинцев, из них 24 602 были трудоспособного возраста.

Согласно результатам исследования, намеревались оставаться в стране пребывания в ближайшем будущем 17 149 опрошенных (70%). Другие планировали вернуться в Украину или переехать в другую страну.

В среднем доля тех, кто планировал остаться в стране, где проводился опрос, среди респондентов трудоспособного возраста (18-64 года) в 2023 году была 61%. В частности, в странах:

  • Болгария – 58%;
  • Чехия – 73%;
  • Эстония – 89%;
  • Венгрия – 44%;
  • Литва – 81%;
  • Латвия – 13%;
  • Молдова – 46%;
  • Польша – 38%;
  • Румыния – 61%;
  • Словакия – 76%.

А среди опрошенных нетрудоспособного возраста (от 65 лет) намеревались оставаться в стране убежища 9% людей.

Сколько украинских беженцев планируют оставаться в Европе: исследованиеФото: Беженцы в Молдове (gettyimages.com)

Уровень занятости украинцев в странах пребывания

По данным исследования, 66% респондентов (11 290 человек) были экономически активны – 44% работали, а 22% – искали занятость. Не работали 28% опрошенных.

Уровень занятости украинцев растет со временем пребывания в стране. К примеру, за первые полгода нашли работу в среднем 53% опрошенных, за 7-12 месяцев – 69% участников исследования, 19-24 месяца – 74%.

Среди экономически активных беженцев уровень занятости в странах был такой:

  • Болгария – 60% (чаще всего в сфере услуг и образования);
  • Чехия – 68% (чаще всего на производстве, гостиничной и ресторанной сферах);
  • Эстония – 71% (чаще всего на производстве и в сфере услуг);
  • Венгрия – 62% (чаще всего на производстве и в сфере услуг);
  • Литва – 62% (чаще всего на производстве и в сфере услуг);
  • Латвия – 55% (основные сферы – торговля и производство);
  • Молдова – 64% (чаще всего в сфере услуг, гостиничной и ресторанной сферах);
  • Польша – 76% (чаще всего в сфере услуг и логистики);
  • Румыния – 53% (чаще всего в области образования и логистики);
  • Словакия – 59% (чаще всего в сфере услуг и производства).

Основным препятствием при поиске работы три четверти респондентов в Чехии, Литве и Словакии назвали язык. Впрочем, уровень владения местным языком на разных уровнях в странах, где проводилось исследование, в среднем 74%. Меньше всего (50%) респондентов знают язык в Латвии, больше всего – в Польше (85%).

Сколько украинских беженцев планируют оставаться в Европе: исследование

Фото: Трудоустройство украинских беженок в Болгарии (gettyimages.com)

Другие проблемы, которые называли беженцы: отсутствие рабочих мест в районе проживания, трудности в том, чтобы совмещать обязанности в семье и работу, состояние здоровья и дискриминация.

Напомним, мы писали, что украинцы массово выезжают из нескольких стран ЕС. По данным Евростата, в марте уменьшилось количество украинцев в 9 странах ЕС.

Также мы рассказывали, какие реалии украинских беженцев в Польше и Молдове. Планируют когда-нибудь вернуться в Украину более четверти опрошенных в этих странах.

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