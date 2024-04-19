Плани на повернення. Які реалії українських біженців у Польщі та Молдові
Українські біженці у Польщі та Молдові через два роки війни стикаються із низкою труднощів. Багатьом не вистачає коштів для задоволення основних потреб.
Які реалії українських біженців у Польщі та Молдові, РБК-Україна розповідає з посиланням на дані дослідження Норвезької ради у справах біженців.
Зарплати та допомоги не вистачає на життя
На замовлення Норвезької ради у справах біженців (NRC) у Польщі та Молдові з грудня 2023 року по лютий 2024 року було проведене дослідження щодо ситуації українських біженців у цих країнах. Опитали понад 1100 осіб. Результати дослідження свідчать про необхідність посилити підтримку втікачів від війни.
Зокрема, виявилося, що у Молдові:
- покладаються на гуманітарну допомогу як на основне джерело доходу 71% респондентів;
- не можуть задовольнити основні потреби, незважаючи на отримання допомоги – 37%;
- висловлюють невпевненість у своєму майбутньому – 43% опитаних.
Подібна ситуація й у Польщі:
- робота є джерелом доходу у 58% опитаних;
- із них не отримують достатнього доходу для себе та своїх домогосподарств – 80%;
- мають невпевненість у своєму майбутньому – 44%.
"Через два роки біженці з України, особливо люди похилого віку, намагаються звести кінці з кінцями в сусідніх європейських країнах. Існує реальний ризик того, що через скорочення фінансування вразливі біженці зіткнуться із додатковими труднощами, причому багато хто – з бідністю та повторними переміщеннями", – зауважують в NRC.
Фото: Українські біженці у Молдові (gettyimages.com)
Як живуть біженці у Польщі та Молдові
Більшість людей, які втекли з України – це жінки, діти та люди похилого віку. Для 57% респондентів у Польщі та 48% у Молдові минуло понад 18 місяців, відколи вони залишили свої домівки, життя, родину та друзів.
У 2023 році більшість респондентів покладалися на заощадження, але в опитуванні 2024 року залежність від заощаджень значно зменшилася, при цьому вони залишаються основним джерелом доходу для 29% респондентів.
"Оскільки в українських біженців у Молдові закінчуються заощадження, вони все більше покладаються на гуманітарну підтримку для задоволення своїх основних потреб. Це особливо тривожний висновок на тлі, коли фінансування гуманітарної допомоги в Молдові скорочується", – зазначають автори дослідження.
Респонденти в Польщі вказали, що планують повернутися до Україну в короткостроковій перспективі через такі проблеми:
- відсутність достатнього доходу для утримання себе та своїх домогосподарств (41%);
- неможливість більше жити у своєму тимчасовому житлі (30%).
Понад половина біженців у Польщі (55%) також висловили стурбованість своїм правовим статусом та перспективою примусового поверненн.
У Молдові основною причиною для бажання повернутися до України біженці вказують те, що не можуть задовольнити свої основні потреби (38%).
Фото: Допомога українцям у Польщі (gettyimages.com)
Респонденти в Молдові та Польщі також відповідали на запитання щодо їхньої життєвої ситуації:
- будинок або місце проживання в Україні зруйноване в результаті обстрілів, артилерійського вогню, ракет, нерозірваних боєприпасів або інших ворожих дій – у 31% опитаних у Польщі та у 24% – у Молдові;
- невизначеність щодо переїзду висловили 43% респондентів у Молдові та 44% – у Польщі;
- планують колись повернутися до України – 27% опитаних у Молдові та 26% – у Польщі;
- хочуть залишитися у країні перебування 30% респондентів у Молдові та 18% – у Польщі.
Організація закликає уряди цих країн гарантувати своєчасну гуманітарну допомогу, спрямовану на задоволення гострих потреб найбільш уразливих біженців і новоприбулих.
Нагадаємо, ми писали, із якими проблемами стикаються українські біженці у Польщі. Українці скаржаться на недоступність медичних послуг та дискримінацію на роботі.
Також ми писали, чому українські біженці повертаються з-за кордону. Із Молдови повернулися 43% учасників опитування.
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