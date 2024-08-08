Скільки українських біженців перебуває в Ізраїлі: відповідь посла

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука під час брифінгу.

"З початку війни до вторгнення ХАМАСу з Сектора Газа в Ізраїль кількість наших громадян, які шукали тимчасового притулку, доходила до 20-25 тисяч. В різний час вона була різна (кількість, - ред.), але ж навіть на початку і ще до теракту в Ізраїлі громадяни розуміли, що Ізраїль не надає повноцінного статусу біженця, не надає житло чи інше фінансове забезпечення", - сказав він.

Дипломат нагадав, що посольство України змогло домовитися, щоб Ізраїль продовжив туристичні візи українцям, а також надавалося право на роботу, що давало можливість біженцям утримувати себе.

"Зараз можна говорити приблизно про 12-13 тисяч осіб, які залишилися. Вони працевлаштовані, мають тут, як правило, родичів чи близьких друзів. Ніхто просто так сюди не їде. І ще, що нам вдалося добитися, це медичне страхування до певної категорії громадян літнього віку, яке оплачує уряд Ізраїлю", - зазначив Корнійчук.

За словами посла України, наразі звернень від українців щодо евакуації з Ізраїлю не було.



"Після великого теракту 7 жовтня ми проводили евакуацію наших громадян. Але тоді ситуація суттєво відрізнялася, і евакуація полягала в тому, що ми замовляли чартери і люди платили собівартість квитка. Тоді, коли вартість в загальному продажу доходила до 2 тисяч євро в один кінець, ми забезпечували 300-350 євро для повернення в Україну. А цього разу я не бачу необхідності. До нас звернень громадян як таких не було щодо евакуації", - додав він.