Сколько украинских беженцев находится в Израиле: ответ посла

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука во время брифинга.

"С начала войны до вторжения ХАМАСа из Сектора Газа в Израиль количество наших граждан, искавших временного убежища, доходило до 20-25 тысяч. В разное время было разное (количество, - ред.), но даже в начале и еще до теракта в Израиле граждане понимали, что Израиль не предоставляет полноценный статус беженца, не предоставляет жилье или другое финансовое обеспечение", - сказал он.

Дипломат напомнил, что посольство Украины смогло договориться, чтобы Израиль продлив туристические визы украинцам, а также предоставлялось право на работу, что давало возможность беженцам содержать себя.

"Сейчас можно говорить примерно о 12-13 тысячах человек, которые остались. Они трудоустроены, имеют здесь, как правило, родственников или близких друзей. Никто просто так сюда не едет. И еще, что нам удалось добиться, это медицинское страхование к определенной категории граждан пожилого возраста, оплачиваемого правительством Израиля", - отметил Корнийчук.

По словам посла Украины, пока обращений от украинцев по поводу эвакуации из Израиля не было.



"После большого теракта 7 октября мы проводили эвакуацию наших граждан. Но тогда ситуация существенно отличалась, и эвакуация заключалась в том, что мы заказывали чартеры и люди платили себестоимость билета. Тогда, когда стоимость в общей продаже доходила до 2 тысяч евро в один конец, мы обеспечивали 300-350 евро для возвращения в Украину. А в этот раз я не вижу необходимости. К нам обращений граждан как таковых не было по эвакуации", - добавил он.