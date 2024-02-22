Скільки українських біженців хочуть залишитися у Данії: дослідження

За два роки війни дозвіл на проживання у Данії отримали трохи більше 41 тисяч українців. В університеті провели дослідження проблем українських біженців в рамках проекту DARECO (The Danish Refugee Cohort), що реалізується у співпраці з DIGNITY – Данським інститутом проти катувань.

В анкетному опитуванні взяли участь 18 тисяч українських біженців, які прибули до країни з лютого 2022 року по 1 лютого 2023 року. Другий етап опитування проводився у період з жовтня 2023 року до початку 2024 року. В обох опитуваннях взяли участь 3975 українців.

Перший раунд збору даних DARECO навесні 2023 року показав, що 75% респондентів прибули з міст, які зазнали прямої атаки, і що 75% з них були присутні, коли це сталося. 42% стали свідками прямих воєнних дій, а 39% втратили внаслідок війни близького родича чи друга.

У звіті "Переміщені українці у Данії II" йдеться, що 60,4% опитаних хочуть залишитися в Данії навіть тоді, коли війна більше не буде загрозою для їхнього рідного міста. У першому опитуванні таких було 49,5%. Лише 3,7% респондентів хотіли б поїхати додому найближчим часом. А 36% біженців мають намір залишатися у Данії, доки в їхньому місті не стане безпечно.

Водночас рівень довіри біженців до влади Данії зріс – зараз таку позицію висловлюють 93,9% опитаних.

Зазначається, що в українських біженців залишається низка проблем. Серед них – хвилювання за сім'ю в Україні (56,5% опитаних), неможливість поїхати додому в нагальних випадках (64%), розділеність із родиною (58%).

Автори дослідження виявили, що в опитаних за рік зменшилися симптоми посттравматичного стресового розладу та депресії – залишалися у 24,4% респондентів порівняно із 29,4% торік.