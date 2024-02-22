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Сколько украинских беженцев хотят остаться в Дании: исследование

Фото: Украинцы в Дании (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Более половины украинцев в Дании хотели бы остаться в этой стране после войны. Только 4% хотят вернуться домой в ближайшее время.

Такие результаты нового масштабного исследования проблем украинских беженцев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Копенгагенский университет.

За два года войны разрешение на проживание в Дании получили чуть больше 41 тысячи украинцев. В университете провели исследование проблем украинских беженцев в рамках проекта DARECO (The Danish Refugee Cohort), который реализуется в сотрудничестве с DIGNITY – Датским институтом против пыток.

В анкетном опросе приняли участие 18 тысяч украинских беженцев, прибывших в страну с февраля 2022 года по 1 февраля 2023 года. Второй этап опроса проводился в период с октября 2023 по начало 2024 года. В обоих опросах приняли участие 3975 украинцев.

Первый раунд сбора данных DARECO весной 2023 года показал, что 75% респондентов прибыли из городов, подвергшихся прямой атаке, и что 75% из них присутствовали, когда это произошло. 42% стали свидетелями прямых военных действий, а 39% потеряли в результате войны близкого родственника или друга.

В отчете "Перемещенные украинцы в Дании II" говорится, что 60,4% опрошенных хотят остаться в Дании даже тогда, когда война больше не будет угрозой для их родного города. В первом опросе таких было 49,5%. Только 3,7% респондентов хотели бы уехать домой в ближайшее время. А 36% беженцев намереваются оставаться в Дании, пока в их городе не станет безопасно.

В то же время уровень доверия беженцев к властям Дании вырос – сейчас такую позицию выражают 93,9% опрошенных.

У украинских беженцев остается ряд проблем. Среди них – переживания за семью в Украине (56,5% опрошенных), невозможность поехать домой в неотложных случаях (64%), разделенность с семьей (58%).

Авторы исследования обаружили, что у опрошенных за год уменьшились симптомы посттравматического стрессового расстройства и депрессии – оставались у 24,4% респондентов по сравнению с 29,4% в прошлом году.

Напомним, мы писали, что украинцев, пользующихся временной защитой в Дании, после войны планируют отправлять домой. Остаться можно будет по бизнес-схеме или попросить убежище.

Также мы рассказывали, сколько беженцев хотят вернуться домой спустя два года войны, по данным опроса ООН.

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