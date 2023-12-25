Буде можливість. Як українці зможуть залишитися в Данії після війни

Українців, які користуються тимчасовим захистом у Данії, після війни планують відправляти додому. Така нинішня позиція міністерства імміграції та інтеграції країни.

Українські біженці зможуть залишитися в країні за іншими механізмами, повідомляє РБК-Україна з посиланням на berlingske.dk .

За нещодавнім масштабним опитуванням Копенгагенського університету, після війни у Данії хотіли б залишилися половина українських біженців. Станом на 1 грудня 2023 року у Данії було зареєстровано 30 278 українців із тимчасовим захистом.

Міністр імміграції та інтеграції Данії Кааре Дибвад Бек заявив, що переміщені українці в Данії мають повернутися додому, коли на їхній батьківщині відновиться мир.

"Ми не змінимо цю точку зору. Ми працюємо з тимчасовим розміщенням у контексті біженців, і це незалежно від того, звідки люди приїхали. Якщо ми створимо своє законодавство, яке не відповідає ЄС, то ризикуємо отримати дуже великий наплив людей, які вже мають безпечне місце", – зазначив урядовець.

Спецзакон, за яким українці мають дозвіл на проживання та доступ до ринку праці без загальних правил надання притулку, діє до 17 березня 2025 року. Після цього українці зможуть залишитися у Данії за іншими механізмами:

подати заяву на надання притулку (статус біженця);

подати заявку на проживання через бізнес-схему, якщо річний заробіток складає не менше 375 000 данських крон на рік (від 3000 євро на місяць).

У липні 2023 року у Данії працювали вже понад 10 тисяч українців. Багато з них виконували роботу у ресторанній та готельній індустрії, на прибиранні або у сільському господарстві.