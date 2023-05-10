Скільки в українських банках вкладів на суму понад 600 тисяч гривень: дані НБУ

Станом на 1 квітня 2023 року в 65 банках-учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб налічувалося 65,6 млн. вкладів на суму 1 трлн 62 млрд. гривень. З них 9,1 млн. вкладів були у валюті на суму 415,0 гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України ( НБУ ).
За даними НБУ, за сумами вклади фізосіб та ФОПів розподіляються таким чином:
Нагадаємо, рейтинг банків за вкладами на 1 березня 2023 року очолює ПриватБанк, в якому зберігалося334,7 млрд. гривень коштів фізичних осіб .
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