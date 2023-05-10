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Сколько в украинских банках вкладов на суму свыше 600 тысяч гривен: данные НБУ

Фото: вклады в банках на сумму свыше 600 тысяч гривен хранят 232,8 тысяч украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

По состоянию на 1 апреля 2023 года в 65 банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц насчитывалось 65,6 млн вкладов на сумму 1 трлн 62 млрд гривен. Из них 9,1 млн вкладов были в валюте на суму 415,0 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, по суммам вклады физлиц и ФОПов распределяются следующим образом:

  • до 10 гривен - 26,2 млн на сумму 28,8 млн гривен,
  • от 10 гривен до 200 тысяч гривен - 38,4 млн на сумму 364,3 млрд гривен,
  • от 200 тысяч гривен до 400 тысяч гривен - 577,9 тысяч на сумму 158,3 млрд гривен,
  • от 400 тысяч гривен до 600 тысяч гривен - 169,9 тысяч на сумму 82,1 млрд гривен,
  • свыше 600 тысяч гривен - 232,8 тысяч на сумму 457,2 млрд гривен.

Напомним, рейтинг банков по вкладам на 1 марта 2023 года возглавляет ПриватБанк, в котором хранилось 334,7 млрд гривен средств физических лиц.

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