Сколько в украинских банках вкладов на суму свыше 600 тысяч гривен: данные НБУ

По состоянию на 1 апреля 2023 года в 65 банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц насчитывалось 65,6 млн вкладов на сумму 1 трлн 62 млрд гривен. Из них 9,1 млн вкладов были в валюте на суму 415,0 гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).
По данным НБУ, по суммам вклады физлиц и ФОПов распределяются следующим образом:
Напомним, рейтинг банков по вкладам на 1 марта 2023 года возглавляет ПриватБанк, в котором хранилось 334,7 млрд гривен средств физических лиц.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.