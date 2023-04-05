Де українці зберігають свої гроші: рейтинг банків

Станом на 1 березня 2023 року в 65 банках зберігалося 940,8 млрд гривень коштів фізичних осіб (з яких кошти до запитання - 590,7 млрд гривень). Найбільше вкладів у державному ПриватБанку - 334,7 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України ( НБУ ).

Далі йдуть банк іноземних банківських груп Райффайзен Банк - 58,5 млрд гривень та приватний Універсал Банк - 51,5 млрд гривень. На п'ятому місці банк іноземних банківських груп Сенс Банк - 43,7 млрд гривень.

Нагадаємо, Національний банк України запроваджує додаткові заходи для посилення конкуренції банків за термінові депозити населення та підвищення ставок.

За даними НБУ, у найбільших банках, які є головними бенефіціарами ліквідності через значні бюджетні витрати, гривневі ставки залишаються недостатньо привабливими для вкладників, враховуючи рівень поточної та очікуваної інфляції. Внаслідок цього безпрецедентний обсяг коштів населення зберігається на поточних рахунках, що генерує додаткові ризики для макрофінансової стабільності.

Зазначимо, станом на 1 січня 2023 року в Україні налічувалося 5336 діючих структурних підрозділів банків. За 2022 рік їх кількість скоротилася на 1349 (на 20,2%).