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Скільки Україні потрібно купити газу на опалювальний сезон: прогноз уряду

Фото: Україна планує закупити 2 млрд кубометрів газу (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Україні потрібно протягом опалювального сезону імпортувати близько 2 млрд кубометрів газу. Це потребує значних фінансових ресурсів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Меморандум з МВФ.

"Потреба в імпорті щонайменше 2 млрд кубометрів газу в найближчі місяці для забезпечення опалювального сезону та покриття збільшення використання газу в структурі виробництва електроенергії створює тиск на фінанси Нафтогазу", - йдеться в листі.

Крім того, уряд вже надає непряму фінансову підтримку "Нафтогазу" у формі зниження ренти на газ, а також відшкодовує групі витрати, пов'язані з покладанням спеціальних обов'язків щодо надання суспільних послуг (ПСО).

"У разі несприятливого сценарію, за яким потребуватимуться більші обсяги імпорту газу, ми забезпечимо мобілізацію коштів з відповідних джерел фінансування", - йдеться в Меморандумі.

Раніше повідомлялося, що у підземні сховища України на початок жовтня було закачано 13,9 млрд кубометрів газу.

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МВФ