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Сколько Украине нужно купить газа на отопительный сезон: прогноз правительства

Фото: Украина планирует закупить 2 млрд кубометров газа (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Украине нужно в течение отопительного сезона импортировать около 2 млрд кубометров газа. Это требует больших финансовых ресурсов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Меморандум по МВФ .

"Потребность в импорте не менее 2 млрд кубометров газа в ближайшие месяцы для обеспечения отопительного сезона и покрытия увеличения использования газа в структуре производства электроэнергии оказывает давление на финансы Нафтогаза", - говорится в письме.

Кроме того, правительство уже оказывает косвенную финансовую поддержку "Нафтогазу" в форме снижения ренты на газ, а также возмещает группе расходы, связанные с возложением специальных обязанностей по предоставлению общественных услуг (ПСО).

"В случае неблагоприятного сценария, по которому потребуются большие объемы импорта газа, мы обеспечим мобилизацию средств из соответствующих источников финансирования", - говорится в Меморандуме.

Ранее сообщалось, что в подземные хранилища Украины на начало октября было закачано 13,9 млрд кубометров газа.

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МВФ