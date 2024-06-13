Скільки в Україні пенсіонерів і де вони отримують гроші

Нагадаємо, за даними ПФУ, за перші три місяці 2024 року кількість пенсіонерів в Україні скоротилася на 362 тисячі до 10,155 млн осіб. Це могло бути пов'язане з тим, що пенсії припинили виплачувати людям, які стали внутрішньо переміщеними особами до 24 лютого 2022 року, та не пройшли ідентифікацію. При цьому середня пенсія зросла на 9,6% до 5 743 гривень.

За даними ПФУ, найвищу пенсію в Україні на 1 квітня 2024 року отримували у Києві – 7 848 гривень. Далі йдуть Рівненська (7 205 гривень) та Донецька (7 017 гривень) області.