Сколько в Украине пенсионеров и где они получают деньги

Общая численность пенсионеров в Украине за последний месяц увеличилась на 51 тысячу до 10,210 млн человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
По данным ПФУ, через текущие счета в банках пенсии получают 8,153 млн человек. Остальные 2,057 млн пенсионеров получали выплаты через "Укрпочту".
По данным ПФУ, больше всего пенсионеров было в Днепропетровской области 873,5 тысячи человек. В Киеве 739,3 тысяч пенсионеров, в Харьковской области - 697,8 тысячи человек.
Меньше всего пенсионеров из Луганской области - 185,4 тысячи.
Доля государственного ПриватБанка в выплате пенсий составляет 58,4%, где получают деньги 4,760 млн человек. На втором месте государственный Ощадбанк (31,3%, пенсии получают 2,538 млн человек).
За последний месяц доля Ощадбанка немного выросла.
В банке иностранной банковской группы Райффайзен Банк пенсии получают 310,9 тысяч человек (3,8%). В других банках получают деньги 543,7 тысяч человек (6,7%).
По данным ПФУ, сумма перечисления средств через банки за январь-май 2024 составила 247,4 млрд гривен, что на 12,7% больше, чем в 2023 году (219,4 млрд гривен).
Напомним, по данным ПФУ, за первые три месяца 2024 года количество пенсионеров в Украине сократилось на 362 тысяч до 10,155 млн человек. Это могло быть связано с тем, что пенсии прекратили выплачивать людям, которые стали внутренне перемещенными лицами до 24 февраля 2022 года, и не прошли идентификацию. При этом средняя пенсия выросла на 9,6% до 5 743 гривен.
По данным ПФУ, самую высокую пенсию в Украине на 1 апреля 2024 года получали в Киеве - 7 848 гривен. Далее следуют Ровенская (7 205 гривен) и Донецкая (7 017 гривен) области.