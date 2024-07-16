Скільки в Україні отримують пенсіонери, що працюють: свіжі дані ПФУ

Станом на 1 липня 2024 року в Україні серед 10,3 млн пенсіонерів продовжували працювати 2,7 млн осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пенсійного фонду України (ПФУ).
За даними ПФУ, середній розмір пенсій становив 5 816,62 гривень, у працюючих пенсіонерів - 6 216,20 гривень.
З початку року середня виплата працюючим пенсіонерам зросла на 9,8% (на 555,15 гривень).
Розподіл пенсіонерів за видами призначених виплат був таким:
Нагадаємо, автоматичний перерахунок пенсій з урахуванням збільшеного стажу з 1 квітня проведено для 654 тисяч пенсіонерів.