RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сколько в Украине получают работающие пенсионеры: свежие данные ПФУ

Фото: пенсия работающих пенсионеров выросла до 6 216 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

По состоянию на 1 июля 2024 года в Украине среди 10,3 млн пенсионеров продолжали работать 2,7 млн человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

По данным ПФУ, средний размер пенсий составил 5 816,62 гривен, у работающих пенсионеров - 6 216,20  гривен.

С начала года средняя выплата работающим пенсионерам выросла на 9,8% (на 555,15 гривен).

Распределение пенсионеров по видам назначенных выплат было следующим:

  • по возрасту – 72,92%
  • по инвалидности – 15,03%
  • в случае потери кормильца – 6,25%
  • за выслугу лет – 5,21%
  • социальные пенсии – 0,55%
  • пожизненное содержание судей – 0,04%.

 

Напомним, автоматический перерасчет пенсий с учетом увеличенного стажа с 1 апреля проведен для 654 тысяч работающих пенсионеров.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пенсия в УкраинеПенсии в Украине