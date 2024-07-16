Сколько в Украине получают работающие пенсионеры: свежие данные ПФУ

По состоянию на 1 июля 2024 года в Украине среди 10,3 млн пенсионеров продолжали работать 2,7 млн человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
По данным ПФУ, средний размер пенсий составил 5 816,62 гривен, у работающих пенсионеров - 6 216,20 гривен.
С начала года средняя выплата работающим пенсионерам выросла на 9,8% (на 555,15 гривен).
Распределение пенсионеров по видам назначенных выплат было следующим:
Напомним, автоматический перерасчет пенсий с учетом увеличенного стажа с 1 апреля проведен для 654 тысяч работающих пенсионеров.