Скільки Україні обходиться утримання ув'язненого: в Мін'юсті озвучили цифри

"Витрати на одного в'язня є мізерними, це буквально кілька десятків гривень на день. Якщо ж мова йде про всі видатки на систему - це включає комунальні платежі, електрика, каналізація, адміністративні витрати. Загальні бюджети ми говоримо про мільярди гривень, конкретні витрати - в залежності від методології", - заявив міністр.

Утримання російських військовополонених

В березні заступниця міністра юстиції Олена Висоцька розповідала про те, що на утримання одного військовополоненого терориста Україна витрачає близько 10 000 грн щомісяця. Йдеться про витрати на:

одяг;

медичне забезпечення;

їжу;

комунальні послуги;

облаштування місця тримання;

персонал;

охорону.

Водночас утримання ув’язненого в СІЗО становить не набагато більше - близько 11 000 грн на місяць.