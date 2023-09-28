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Скільки Україні обходиться утримання ув'язненого: в Мін'юсті озвучили цифри

Фото: Денис Малюська, міністр юстиції України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Витрати на утримання ув'язненого Україні обходяться в кілька десятків гривень на добу. Водночас видатки на систему є набагато більшими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра юстиції Дениса Малюськи в ефірі телемарафону.

"Витрати на одного в'язня є мізерними, це буквально кілька десятків гривень на день. Якщо ж мова йде про всі видатки на систему - це включає комунальні платежі, електрика, каналізація, адміністративні витрати. Загальні бюджети ми говоримо про мільярди гривень, конкретні витрати - в залежності від методології", - заявив міністр. 

Утримання російських військовополонених 

В березні заступниця міністра юстиції Олена Висоцька розповідала про те, що на утримання одного військовополоненого терориста Україна витрачає близько 10 000 грн щомісяця. Йдеться про витрати на:

  • одяг;
  • медичне забезпечення; 
  • їжу; 
  • комунальні послуги; 
  • облаштування місця тримання; 
  • персонал; 
  • охорону. 

Водночас утримання ув’язненого в СІЗО становить не набагато більше - близько 11 000 грн на місяць.

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Міністерство юстиції України